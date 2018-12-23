Сульшер зізнався, чиї поради допомогли розгромити Кардіфф – несподіваний радник

Уле Гуннар Сульшер прокоментував дебютну перемогу на чолі англійського Манчестер Юнайтед. Манкуніанці в 18-му турі АПЛ розгромили Кардіфф (5:1) на виїзді.

"Футбол – проста гра, якщо у вас є хороші гравці. Це відмінна група футболістів, неймовірного рівня. Лише в середу я прибув сюди та провів із гравцями лише четвер і п'ятницю. Мені написав Уейн Руні та дав кілька порад, тому перемога є його заслугою. Він порадив дозволити хлопцям грати у футбол, отримувати задоволення та бути Манчестер Юнайтед.

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Рівень працездатності – це найпростіше, над чим можна працювати. Це банальне ставлення гравців. Ми будемо щасливими, якщо до всіх матчів підходитимемо з таким настроєм, ми хочемо цього. Оборона стала фундаментом сьогоднішнього успіху. Думаю, що наші захисника були неймовірні.

Щодо відставання від топ-4, то ми відігравали 8-9-очкове відставання раніше, будемо крок за кроком іти до цього. Я пишаюся реакцією уболівальників. Цей тиждень був емоційним. Та це лише старт, будемо рухатися вперед", – розповів Сульшер в ефірі BT Sport.

Нагадаємо, що сьогодні манкуніанці розгромили Кардіфф (5:1) завдяки голам Решфорда, Еррери, Марсьяля та Лінгарда (двічі).

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