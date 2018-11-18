Руні: Деяким екс-футболістам збірної Англії сумно бачити успіхи команди Саутгейта

Найкращий бомбардир в історії збірної Англії Вейн Руні зізнався, що деякі його колишні партнери по національній команді заздрять успіхам підопічних Гарета Саутгейта.

"Деякі колишні футболісти збірної Англії, з якими я спілкуюся, не можуть зі спокійною душею прийняти те, що у нинішньої збірної все добре. Але я не з таких, я вболіваю за збірну і хочу, щоб у неї все було добре.

Руні попрощався зі збірною Англії

Я гордий, що провів за національну команду стільки матчів, але мій час прийшов, і я хочу, щоб ця команда прогресувала з новими футболістами. У них є потенціал подолати межу півфіналу чемпіонату світу.

У мене був час у збірній. Я задоволений тим, що зміг дати команді, і з нетерпінням чекаю наступних років, щоб спостерігати за тим, як збірна розвивається", – цитує Руні Goal.com.

"Руні потрібен, щоб продати більше квитків", – Ширер різко висловився щодо прощального матчу легенди МЮ за збірну Англії