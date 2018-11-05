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"Руні потрібен, щоб продати більше квитків", – Ширер різко висловився щодо прощального матчу легенди МЮ за збірну Англії

14:14 473 Читать на русском
"Руні потрібен, щоб продати більше квитків", – Ширер різко висловився щодо прощального матчу легенди МЮ за збірну Англії
Алан Ширер та Вейн Руні / Фото ФК МЮ

Легендарний форвард збірної Англії Алан Ширер виступив проти запрошення Вейна Руні у команду "трьох левів" на прощальний матч.

Нагадаємо, Футбольна асоціація Англії викликала на товариський матч проти збірної США ветерана команди Вейна Руні. Для 33-річного форварда це буде прощальний матч за національну команду, на який він вийде з капітанською пов'язкою.

Руні повернеться у збірну Англії, щоб зіграти прощальний матч

"Чудово, що у Руні буде можливість попрощатися з уболівальниками на Уемблі. І мені подобається ідея зібрати грошей на благодійність на матчі Англія – ​​США.

Але я постійно чую, як тренери скаржаться, що в розкладі стало занадто багато подій та ігор. Тепер ось нас чекає емоційне прощання в середині листопада. Так, Вейн є найкращим бомбардиром в історії збірної. Але це повинно бути честю грати у складі національної збірної. Не повинно бути такого, щоб Англія вважала за честь можливість запросити тебе на гру.

Вейн закінчив кар'єру в збірній 15 місяців тому. Футбольному союзу Англії варто було запросити Руні на гру в якості гостя, а не гравця. Не бачу сенсу в тому, щоб говорити: "Дякую за виступи в складі збірної Англії, Вейне. Ось ще одна гра, вийди на поле, будь ласка".

Руні потрібен тільки заради того, щоб продати побільше квитків на Вемблі. З іншими гравцями ніколи не було нічого подібного. Мені шкода Гарета Саутгейта, який не зможе використати цей матч, щоб підготуватися до майбутніх ігор", – цитує Ширера видання Goal.

Роналду зізнався, що сумує за Руні та натякнув на можливе возз'єднання дуету

Теги
Англія Вейн Руні Вейн Руні Англія Англія Алан Ширер
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