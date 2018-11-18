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Руни: Некоторым экс-футболистам сборной Англии грустно видеть успехи команды Саутгейта

12:20 49 Читати українською
Руни: Некоторым экс-футболистам сборной Англии грустно видеть успехи команды Саутгейта
Уэйн Руни и Харри Кейн / соцсети

Лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни признался, что некоторые его бывшие партнеры по национальной команде завидуют успехам подопечных Гарет Саутгейта.

"Некоторые бывшие футболисты сборной Англии, с которыми я общаюсь, не могут со спокойной душой принять то, что у нынешней сборной все хорошо. Но я не из таких, я болею за сборную и хочу, чтобы у нее все было хорошо.

Руни попрощался со сборной Англии

Я горд, что провел за национальную команду столько матчей, но мое время пришло, и я хочу, чтобы эта команда прогрессировала с новыми футболистами. У них есть потенциал преодолеть границу полуфинала чемпионата мира.

У меня было время в сборной. Я доволен тем, что смог дать команде, и с нетерпением жду следующих лет, чтобы наблюдать за тем, как сборная развивается", – цитирует Руни Goal.com.

"Руни нужен, чтобы продать больше билетов", – Ширер резко высказался о прощальном матче легенды МЮ за сборную Англии

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Англия Англия Англия Уэйн Руни Уэйн Руни Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт
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