Румунська команда показала еталон гри "на контору" – два ідіотські автоголи за 15 хвилин
Гравці Мьовені влаштували справжній цирк у поєдинку чемпіонату Румунії проти Арджеша.
Воротар і захисники гостей організували два автоголи, після яких легко можуть з'явитися підозри у грі "на контору".
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На 7-й хвилині захисник Дорінел Анча переправив м'яч у власні ворота, хоча простріл суперника був доволі простеньким. Гравцям Мьовені цього здалося замало, і вони вигадали ще абсурднішу ситуацію. Голкіпер Юстін Попеску так "вдало" розіграв удар від воріт, що м'яч рикошетом від партнера знову опинився в сітці. Щоправда, цей "самостріл" зірковий арбітр Овідіу Хацеган скасував – сфера не була в статичному положенні перед виконанням стандарту.
Перший автогол так і залишився єдиним взяттям воріт у матчі. Мьовені йде в середині елітного дивізіону Румунії і не має реальних шансів піднятися у зону єврокубків або вилетіти.
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Перший автогол:
Другий (скасований):