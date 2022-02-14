Вратарь и защитники гостей организовали два автогола, после которых легко могут появиться подозрения в игре "на контору".

Голкипер мощно пробил в свои ворота – курьезный автогол из Марокко

На 7-й минуте защитник Доринел Анча переправил мяч в свои ворота, хотя прострел соперника был довольно простеньким. Игрокам Миовени этого показалось мало, и они придумали еще более абсурдную ситуацию. Голкипер Юстин Попеску так "удачно" разыграл удар от ворот, что мяч рикошетом от партнера снова оказался в сетке. Правда, этот "самострел" звездный арбитр Овидиу Хацеган отменил – сфера не была в статичном положении перед исполнением стандарта.

Первый автогол так и остался единственным взятием ворот в матче. Миовени идет в середине элитного дивизиона Румынии и не имеет реальных шансов подняться в зону еврокубков или вылететь.

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Первый автогол:

Второй (отмененный):