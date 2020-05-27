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Румыния будет дисквалифицировать игроков за плевки на газон

27 мая 23:51 1 Читати українською
Румыния будет дисквалифицировать игроков за плевки на газон
Фото ФК Клуж

В румынском первенстве решили строго бороться с коронавирусом и невоспитанностью.

Чемпионат Румынии готовится к возобновлению сезона и вводят жесткие правила в связи с пандемией, сообщает Reuters.

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Медицинский протокол от Федерации футбола Румынии предусматривает дисквалификацию на 6-12 матчей за плевок на газон во время матча. Напомним, ранее такая "опция" была доступна во всех первенствах мира.

После 26-ти туров местного чемпионата лидером гонки является действующий чемпион Румынии – ЧФР Клуж.

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