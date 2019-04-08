Румменігге залишить Баварію в 2021 році, його може змінити Олівер Кан

Карл-Хайнц Румменігге заявив, що піде з посади голови ради директорів Баварії після закінчення сезону-2020/21.

"Думаю, це буде вдалий час, щоб зупинитися. Я займався цією роботою 20 років", – сказав Карл-Хайнц Румменігге в коментарі Sky Sports.

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За словами Румменігге, його наступником планують призначити колишнього воротаря мюнхенського клубу і збірної Німеччини Олівера Кана.

"У певний момент Олівер Кан почне працювати разом зі мною, щоб підготуватися до цього величезного виклику", – додав Румменігге.

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Сам Кан підтвердив, що переговори про його ймовірне призначення в мюнхенський клуб через два роки йдуть добре.