Румменігге підтвердив, що Хамес покине Баварію

Голова ради директорів Баварії Карл-Хайнц Румменігге повідомив, що клуб не стане викупляти контракт Хамеса Родрігеса.

"Принципове рішення прийнято. Він спілкувався зі мною і сказав, що просить клуб не активувати опцію викупу.

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В таких умовах це не має сенсу. Він хоче грати, бути гравцем старту. Тут у нього немає гарантії. Мені шкода", – сказав Румменігге Sport Bild.

Хамес Родрігес перейшов у Баварію з мадридського Реала на правах дворічної оренди з правом викупу за 42 млн євро.

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