toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ ВІКТОР СКРИПНИК ЛУКА ЙОВІЧ ДИНАМО

Румменігге підтвердив, що Хамес покине Баварію

19:04 119 Читать на русском
Румменігге підтвердив, що Хамес покине Баварію
Хамес Родрігес / ФК Баварія

Голова ради директорів Баварії Карл-Хайнц Румменігге повідомив, що клуб не стане викупляти контракт Хамеса Родрігеса.

"Принципове рішення прийнято. Він спілкувався зі мною і сказав, що просить клуб не активувати опцію викупу.

Баварія сумнівається у трансфері Сане

В таких умовах це не має сенсу. Він хоче грати, бути гравцем старту. Тут у нього немає гарантії. Мені шкода", – сказав Румменігге Sport Bild.

Хамес Родрігес перейшов у Баварію з мадридського Реала на правах дворічної оренди з правом викупу за 42 млн євро.

Чемпіон світу, тріумфатор Ліги чемпіонів, паризький скандаліст і геній без "Золотого м'яча": топ-10 вільних агентів літа

blog_ava
Одразу 7 гравців покинули Олександрію: серед них – Цуріков та Лучкевич
00:57
5312
Теги
Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Німеччини Карл-Хайнц Румменігге Трансфери Баварії Хамес Родрігес Хамес Родрігес Баварія Баварія Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
20
год
:
9
хв
Колумбія U-20
16:30
Україна U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук