Румменигге подтвердил, что Хамес покинет Баварию

Председатель совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб не станет выкупать контракт Хамеса Родригеса.

"Принципиальное решение принято. Он общался со мной и сказал, что просит клуб не активировать опцию выкупа.

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В таких условиях это не имеет смысла. Он хочет играть, быть игроком старта. Здесь у него нет гарантии. Мне жаль", – сказал Румменигге Sport Bild.

Хамес Родригес перешел в Баварию из мадридского Реала на правах двухлетней аренды с правом выкупа за 42 млн евро.

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