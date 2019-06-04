toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ ВИКТОР СКРИПНИК ЛУКА ЙОВИЧ ДИНАМО КИЕВ

Румменигге подтвердил, что Хамес покинет Баварию

19:04 35 Читати українською
Румменигге подтвердил, что Хамес покинет Баварию
Хамес Родригес / ФК Бавария

Председатель совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб не станет выкупать контракт Хамеса Родригеса.

"Принципиальное решение принято. Он общался со мной и сказал, что просит клуб не активировать опцию выкупа.

Бавария сомневается в трансфере Сане

В таких условиях это не имеет смысла. Он хочет играть, быть игроком старта. Здесь у него нет гарантии. Мне жаль", – сказал Румменигге Sport Bild.

Хамес Родригес перешел в Баварию из мадридского Реала на правах двухлетней аренды с правом выкупа за 42 млн евро.

Чемпион мира, триумфатор Лиги чемпионов, парижский скандалист и гений без "Золотого мяча": топ-10 свободных агентов лета

blog_ava
Главные новости футбола 3 июня: Украина пробилась в 1/4 финала ЧМ, Скрипник возглавил Зарю, Динамо подписало новичка
07:00
621
Теги
Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Германии Карл-Хайнц Румменигге Трансферы Баварии Хамес Родригес Хамес Родригес Бавария Бавария Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
20
час
:
32
мин
Колумбия U-20
16:30
Украина U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук