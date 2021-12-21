Румменігге назвав найкращих у році, обділивши тільки одного з баварців
Легенда Баварії Карл-Хайнц Румменігге визначив своїх фаворитів у цьому році.
Найкращим гравцем року, на його думку, став Роберт Лєвандовскі, а найкращим голкіпером – Мануель Нойєр. Найкращим тренером він назвав колишнього наставника Баварії Гансі Фліка, а найбільшим проривом – нинішнього наставника Юліана Нагельсманна.
Румменігге обділив тільки одного зі своїх. У номінації "спортивний директор року" він виділив не баварського Хасана Саліхаміджіча, а Луїша Кампуша, який зібрав чемпіонський Лілль.
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Розчаруванням року для Калле стала збірна Німеччини, командою року – Італія, а головним трансфером року – перехід Лео Мессі з Барселони в ПСЖ.
Румменігге 10 років грав за Баварію, а потім 30 років був у керівництві клубу. Влітку цього року Калле пішов на пенсію, а його позицію голови правління посів Олівер Кан.