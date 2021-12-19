"Ми купуємо гравців не для того, щоб послаблювати наших конкурентів, а швидше, виходячи з того, які позиції нам потрібно посилити. Трансфери Упамекано та Забітцера – логічний крок. Нагельсманн працював із ними та знає їх.

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Насправді ослаблення РБ Лейпциг не було нашою метою. У нас є інші суперники у Лізі чемпіонів, у Європі. Ми намагаємось побудувати нашу команду таким чином, щоб ми були конкурентоспроможними кількосно та якісно – не тільки в Німеччині, а й у Європі", – наводить слова Хайнера твіттер-акаунт Bayern&Germany.

Нагадаємо, мюнхенці вже не перший рік підсилюється гравцями своїх конкурентів. Такі гравці як Нойєр, Лєвандовскі, Горецка, Упамекано, Забітцер, Павар, Кімміх, Гнабрі та ще низка інших опинялись у Мюнхені після переходів з інших німецьких клубів.

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