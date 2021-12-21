Легенда Баварии Карл Хайнц Румменигге определил своих фаворитов в 2021 году.

Лучшим игроком года, по его мнению, стал Роберт Левандовски, а лучшим голкипером – Мануэль Нойер. Лучшим тренером он назвал бывшего наставника Баварии Ханси Флика, а самым большим прорывом – нынешнего наставника Юлиана Нагельсманна.

Румменигге обделил только одного из своих. В номинации "спортивный директор года" он выделил не баварского Хасана Салихамиджича, а собравшего чемпионский Лилль Луиша Кампуша.

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Разочарованием года для Калле стала сборная Германии, командой года – Италия, а главным трансфером года – переход Лео Месси из Барселоны в ПСЖ.

Румменигге 10 лет играл за Баварию, а затем 30 лет был в руководстве клуба. Летом этого года Калле ушел на пенсию, а его позицию председателя правления занял Оливер Кан.