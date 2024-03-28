Уродженець Одеси Денис Колчин очолив Рух U-19 замість Юрія Бакалова, який 27 березня розірвав контракт з клубом. 46-річний тренер вже приступив до роботи, повідомляє Sport.ua.

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Офіційного підтвердження наразі немає. Рух U-19, який останні два сезони вигравав золоті медалі юнацького чемпіонату України, поточний сезон провалює. У турнірній таблиці чемпіонату U-19 львівська команда посідає тільки 5 місце, набравши 34 очки.

У статусі футболіста Денис Колчин виступав за Чорноморець, Миколаїв і Кривбас. Останнім місцем роботи Колчина-тренера був одеський клуб Балкани. Також він працював у Жемчужині, вінницькій Ниві та молодіжці Чорноморця. У 2023-му став спортивним директором клубу Атлетік Одеса.

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