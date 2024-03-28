Уроженец Одессы Денис Колчин возглавил Рух U-19 вместо Юрия Бакалова, который 27 марта разорвал контракт с клубом. 46-летний тренер уже приступил к работе, сообщает Sport.ua.

Бакалов официально покинул Рух – он руководил клубной Академией и тренировал команду U-19

Официального подтверждения пока нет. Рух U-19, который последние два сезона выигрывал золотые медали юношеского чемпионата Украины, текущий сезон проваливает. В турнирной таблице чемпионата U-19 львовская команда занимает только 5 место, набрав 34 очка.

В статусе футболиста Денис Колчин выступал за Черноморец, Николаев и Кривбасс. Последним местом работы Колчина-тренера был одесский клуб Балканы. Также он работал в Жемчужине, винницкой Ниве и молодежке Черноморца. В 2023-м стал спортивным директором клуба Атлетик Одесса.

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