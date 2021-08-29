Матч Рух – Львов начался в 19:30. Обе команды провалили старт чемпионата, став первыми, кто уволил главных тренеров по ходу текущего сезона. После отставки Ивана Федыка, которого сменил Леонид Кучук, наступила очередь и Анатолия Бессмертного, который покинул Львов несколько дней назад. Имя его преемника пока неизвестно, а к дерби против "желто-черных" команду готовил ассистент Бессмертного Тарас Чопик. Впрочем, фаворитом на пост нового тренера "горожан" называют Игоря Климовского.

Львов подходил к поединку на предпоследнем месте УПЛ, набрав всего два очка в пяти турах. "Сине-золотые" вместе с Мариуполем оставались единственными командами, которые еще не побеждали. Что касается Руха, то как раз после прихода Леонида Кучука "желто-черные" сумели обыграть Верес (2:1). Та победа остается единственной для львовян в сезоне – на момент начала игры Рух занимал 13 место, набрав 4 пункта.

Первый острый момент возник на 13-й минуте у ворот Руха. Назарий Ныч прорвался по левому флангу и пробил на силу с острого угла – Панькив спас свою команду! Игра не радовала яркой игрой, а вот на 25-й минуте произошла потасовка. После подката Махмутовича в центре поля против Борячука пострадавший решил разобраться со своим обидчиком. Не обошлось без актерского мастерства от защитника Львова, но вердикт был одинаковым для обоих – желтая карточка.

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Вообще в первом тайме, который проходил под дождем, было много свистков, разговоров, ударов соперников и пауз. Было все, кроме моментов. Хорошо, хоть Виталий Романов не раздавал карточки после каждого нарушения правил.

Ближе к концу тайма момент создал и Львов. Климчук с линии вратарской замыкал подачу, но не попал по мячу. И только на 45-й минуте подопечные Чопика создали настоящий реальный шанс. Кузык открылся на разрезную передачу от Притулы и бил в касание, но Ильющенков прочитал эпизод, сократил дистанцию ​​и отразил мяч. На этом первый тайм завершился.

После перерыва картина не изменилась – борьба, фолы, разговоры, но не содержательный футбол. Впрочем, на 66-й минуте мяч влетел в ворота Львова. Как часто бывает в таких матчах, на первый план вышел стандарт. Притула подал угловой, Федорчук подкорректировал полет мяча, а Ренан, который появился уже после перерыва, поразил сетку собственных ворот. 1:0 – Рух повел в счете. Явно не так представлял себе бразильский форвард выход на замену.

"Горожане" имели убойный момент, чтобы забить в ответ, но Юрий Панькив спас команду Кучука после удара Эрнеста, а стойка – после добивания Семенива! В конце концов, Рух выстоял, хотя и остался в меньшинстве на последних секундах после грубого фола Карабина и только дважды за матч пробил по воротам. 1:0 – "желто-черные" одержали вторую победу в чемпионате и поднялись на 10 место, набрав 7 очков. Львов с двумя пунктами остался 15-м.

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