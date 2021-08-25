Фахівець очолив "містян" у березні цього року і зумів фінішувати із клубом на 8-й позиції у попередньому розіграші УПЛ (зокрема, перемагав Шахтар (3:2)). Цього сезону Львів провів 5 матчів під керівництвом Безсмертного, у яких набрав лише два очки.

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"Це непросте рішення, але команді потрібні зміни. Можу запевнити, що завжди був націлений на результат, якого, на превеликий жаль, не вдалось досягнути на старті чемпіонату. Важко об’єктивно оцінювати власну роботу – на детальний аналіз буде час згодом, але вже зараз я відчуваю, що команді потрібні кардинальні зміни, аби продовжувати вдосконалюватись.

Хотів би подякувати керівництву клубу за наданий кредит довіри, гравцям – за характер, а вболівальникам – за підтримку. Це був фантастичний період", – цитує Безсмертного офіційний сайт Львова.

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