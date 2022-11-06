Рух і Кривбас зійшлися в матчі 11 туру УПЛ. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Обидві команди були в нижній частині таблиці УПЛ. Кривбас з 6 очками розташувався у зоні перехідних матчів, а Рух мав на 2 пункти більше.

Перший тайм не надто вражав видовищністю і справедливо завершився нулями. Суперники чергували свої 10-15 хвилин активності, але до моментів майже не доходило. На старті дещо краще виглядав Кривбас. Татарков ефектно закидав на дальню стійку, але Назар Волошин не встиг замкнути. У Руха виділялися легіонери. На 29-й хвилині Соломон відкотив Таллесу, проте найкращий бомбардир львів'ян схибив.

СК Дніпро-1 здолав Минай і відірвався від Шахтаря на вершині УПЛ – нефарт Довбика, повернення Гуцуляка і феєрія Хамаша

На другий тайм вийшли ніби зовсім інші команди. Вже на 48-й хвилині Кривбас вийшов уперед завдяки Волошину. Климчук вирішив показувати техніку біля власного карного майданчика і обрізався, Татарков віддав вихованцю Динамо під удар, а той вліпив у лівий верхній кут. Слід відзначити і рефері Ярослава Козика, який не став відразу свистіти фол Климчука, а дав криворіжцям завершити свою атаку.

Пропущений гол неймовірно запалив Рух. Підопічні Кучука у відповідь зім'яли оборону суперника і дуже швидко перевернули все на свою користь. Таллес повинен був зрівнювати рахунок, але із 7 метрів примудрився не влучити у ворота. Постріл Климчука відбив Сарнавський, але на 53-й хвилині кіпер Кривбаса був безсилий, коли 20-річний Денис Слюсар зіграв на добиванні після спроби Довгого.

Рух навіть не думав зупинятися. Минуло кілька хвилин, і Сапуга замкнув високий крос Таллеса, який перекваліфікувався в асистента. 19-річний хавбек зробив собі чудовий подарунок з нагоди першого матчу у ролі капітана "жовто-чорних". Щоправда, він і залишив команду в меншості на 76-й хвилині. Волошин рвався по лівому флангу, але Сапуга прихопив його за футболку – друга жовта.

Арбітр додав 5 хвилин, але Рух у меншості витримав до фінального свистка. Львів'яни відірвалися від небезпечної зони, натомість команда Вернидуба залишається серед борців за виживання.

Шахтар розбив аутсайдера УПЛ – дебютний гол, асист і зароблений пенальті нового героя, вечірка майже без Мудрика