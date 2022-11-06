Обе команды находились в нижней части таблицы УПЛ. Кривбасс с 6 очками расположился в зоне переходных матчей, а у Руха было на 2 пункта больше.

Первый тайм не слишком поражал зрелищностью и справедливо завершился нулями. Соперники чередовали свои 10-15 минут активности, но до моментов почти не доходило. На старте несколько лучше смотрелся Кривбасс. Татарков эффектно забрасывал на дальнюю стойку, но Назар Волошин не успел замкнуть. У Руха выделялись легионеры. На 29-й минуте Соломон откатил Таллесу, однако лучший бомбардир львовян промахнулся.

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На второй тайм вышли как будто совсем другие команды. Уже на 48-й минуте Кривбасс вышел вперед благодаря Волошину. Климчук решил показывать технику возле собственной штрафной и обрезался, Татарков отдал воспитаннику Динамо под удар, а тот влепил в левый верхний угол. Следует отметить и рефери Ярослава Козыка, который не стал сразу свистеть фол Климчука, а дал криворожцам завершить свою атаку.

Пропущенный гол невероятно зажег Рух. Подопечные Кучука в ответ смяли оборону соперника и очень быстро перевернули все в свою пользу. Таллес должен был сравнивать счет, но с 7 метров умудрился не попасть в ворота. Выстрел Климчука отразил Сарнавский, но на 53-й минуте кипер Кривбасса был бессилен, когда 20-летний Денис Слюсарь сыграл на добивании после попытки Довгого.

Рух даже не думал останавливаться. Прошло несколько минут, и Сапуга замкнул высокий кросс Таллеса, который переквалифицировался в ассистента. 19-летний хавбек сделал себе отличный подарок по случаю первого матча в роли капитана "желто-черных". Правда, он и оставил команду в меньшинстве на 76-й минуте. Волошин рвался по левому флангу, но Сапуга прихватил его за футболку – вторая желтая.

Арбитр добавил 5 минут, но Рух в меньшинстве выдержал до финального свистка. Львовяне оторвались от опасной зоны, а команда Вернидуба остается среди борцов за выживание.

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