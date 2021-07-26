"Металлист 1925 очень хотел победить. Это было заметно. Мы сами себе забили два гола. После этого уже было тяжело отыграться. Гол в первом тайме, тем более два – меняют план на матч. Мы пробовали отыграться, но не удалось", – сказал Федик в эфире ТК Футбол.

Металлист 1925 – Рух: Кривенцов имеет претензии к своим подопечным, несмотря на дебютную победу

Напомним, 34-летний специалист возглавил Рух после отставки Юрия Бакалова прошлым летом.

Во втором туре УПЛ львовский клуб снова будет играть на выезде, но уже на этот раз в Полтаве против Ворсклы Юрия Максимова.

Металлист 1925 удержал победу над Рухом в дебютном матче в УПЛ