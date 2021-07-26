"Рух забил себе два мяча", – Федык указал на причины поражения от Металлиста 1925
00:35 - Читати українською
Главный тренер Руха лаконично прошелся по матчу своих подопечных с Металлистом 1925 (1:2).
завершено
8’ Юрий Батюшин
35’ Дмитрий Крыськив
Орест Кузык 50’
8’ Юрий Батюшин
35’ Дмитрий Крыськив
50’ Орест Кузык
"Металлист 1925 очень хотел победить. Это было заметно. Мы сами себе забили два гола. После этого уже было тяжело отыграться. Гол в первом тайме, тем более два – меняют план на матч. Мы пробовали отыграться, но не удалось", – сказал Федик в эфире ТК Футбол.
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Напомним, 34-летний специалист возглавил Рух после отставки Юрия Бакалова прошлым летом.
Во втором туре УПЛ львовский клуб снова будет играть на выезде, но уже на этот раз в Полтаве против Ворсклы Юрия Максимова.
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