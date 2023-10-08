Рух і Минай зустрілися у Львові в 10-му турі УПЛ (0:0). Рахунок і огляд матчу чемпіонату України читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Рух – Минай, стартував о 15:00. Команда Володимира Шарана загрузла на останньому місці турнірної таблиці Прем'єр-ліги – жодної перемоги і лише три очки в 9-ти турах. Рух вирішує зовсім інші завдання. Підопічні Віталія Пономарьова після вдалого старту, здавалося, забуксували, але в останніх двох турах відібрали очки в Шахтаря і перемогли Кривбас на виїзді. Цікаво,що останні три матчі УПЛ між Рухом і Минаєм завершилися внічию.

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Поєдинок розпочався дуже активно. Рух влаштував тиск на ворота Бандури і ще до 8-ї хвилини подав три кутові. Але вступав у гру і кіпер "жовто-чорних" – Дмитро Ледвій парирував удар головою після подачі штрафного. Було гостро, проте забити на старті гри не вдалося нікому. Команди взяли паузу. Легенди на трибунах спостерігали в очікуванні видовища.

Видовища, може, й не було, але моменти пішли. На 32-й хвилині класний шанс був у Рогозинського, який з меж воротарського замикав скидку партнера. Вище. Володимир Шаран схопився за голову, але був офсайд. У наступній атаці вже Одарюк пробив неточно з 11-ти метрів. Тиснув Минай після важкого початку гри, коли довелося переважно відбиватися.

Рух відповів ударом Соломона, який втік від двох суперників і потужно приклався здалеку. Знову неточно. Незадовго до перерви Бандура перевів м'яч на кутовий після удару Слюбика головою. У Миная через себе намагався пробити Рогозинський. Невдало. На цьому перший тайм завершився. Нудно не було, але й голів не було.

По перерві міг забивати Рух. Простріл/удар Сапуги не зуміли підправити Соломон або Квасниця. Після кутового Мельник врятував Минай, заблокувавши ще один удар Сапуги. А на 60-й хвилині гості не пропустили тільки дивом. Масована атака завершилася ударом Едсона в поперечину, а Сапуга другим темпом пробив повз стійку. Підопічні Шарана відповіли виходом Твердохліба, який свистком перервав арбітр. Тренер за емоції отримав жовту. Епізод дійсно суперечливий – не факт, що фол був.

Рух знову створив момент. Климчук головою з кількох метрів пробив у Бандуру. На 71-й хвилині знову каркас воріт зіграв за Минай. Цього разу вже Пастух пробив у стійку. Квасниця на 74-й таки забив після помилки Бандури, проте був офсайд. У підсумку, 0:0. Четверта нічия поспіль у протистоянні Руха з Минаєм в офіційних матчах.

Позаду 10 турів, а Минай все ще без перемог. У команди Шарана 4 очки і останнє місце. Рух набрав 16 балів і піднявся на 4 позицію. Вперше в сезоні "жовто-чорні" не забили і перервали 8-матчеву результативну серію. Повторити клубний рекорд (9 поєдинків поспіль із голами) не вдалося.

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