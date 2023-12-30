Рух визначився з 5-ма спаринг-партнерами на зимових зборах у Словенії
Львівський клуб продовжує верстати календар підготовки до другої частини сезону.
Рух проведе зимові збори у Словенії, повідомляє Sport.ua.
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Свій перший контрольний поєдинок у 2024 році "жовто-чорні" зіграють 26 січня проти місцевого Домжале.
Зазначається, що у планах львів'ян також зустрітись на полі з австрійськими Штурмом та Хартбергом, словенським Копером та боснійським Сараєво. Ще три суперники уточнюються.
Очікується, що футболісти Руха повернуться до Львова 16 лютого й після короткого відпочинку розпочнуть підготовку до матчу 18-го туру УПЛ проти Полісся, який відбудеться 24 лютого.
Нагадаємо, на зимову паузу підопічні Віталія Пономарьова пішли на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 26 очок.
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