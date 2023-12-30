Рух проведе зимові збори у Словенії, повідомляє Sport.ua.

Пономарьов прокоментував чутки про інтерес топ-клубів до зірок Руха: "Це може зіграти з ними злий жарт"

Свій перший контрольний поєдинок у 2024 році "жовто-чорні" зіграють 26 січня проти місцевого Домжале.

Зазначається, що у планах львів'ян також зустрітись на полі з австрійськими Штурмом та Хартбергом, словенським Копером та боснійським Сараєво. Ще три суперники уточнюються.

Очікується, що футболісти Руха повернуться до Львова 16 лютого й після короткого відпочинку розпочнуть підготовку до матчу 18-го туру УПЛ проти Полісся, який відбудеться 24 лютого.

Нагадаємо, на зимову паузу підопічні Віталія Пономарьова пішли на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 26 очок.

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