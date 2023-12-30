Рух проведет зимние сборы в Словении, сообщает Sport.ua.

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Свой первый контрольный поединок в 2024 году "желто-черные" сыграют 26 января против местного Домжале.

Отмечается, что в планах львовян также встретиться на поле с австрийскими Штурмом и Хартбергом, словенским Копером и боснийским Сараево. Еще три соперника уточняются.

Ожидается, что футболисты Руха вернутся во Львов 16 февраля и после короткого отдыха начнут подготовку к матчу 18-го тура УПЛ против Полесья, который состоится 24 февраля.

Напомним, на зимнюю паузу подопечные Виталия Пономарева ушли на шестой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 26 очков.

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