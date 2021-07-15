Рух відпустив двох легіонерів
15 липня 19:39 - Читать на русском
Львівський Рух вирішив попрощатись з двома гравцями у літнє трансферне вікно.
Давід Зец та Ерік Гліга більше не є представниками Руху, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Зазначимо, що Зец виступав за львів'ян на правах оренди, відіграв у 9 матчах, не відзначившись результативними діями, та вже повернувся до Бенфіки. Права на Глігу належать словацькій Олімпії, а за Рух він зіграв у 10 зустрічах – також без результативних дій.
До слова, Рух завершив минулий сезон на 10 місці в УПЛ, набравши 28 очок.
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