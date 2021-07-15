Давід Зец та Ерік Гліга більше не є представниками Руху, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рух заявився на УПЛ попри погрози знятись із чемпіонату

Зазначимо, що Зец виступав за львів'ян на правах оренди, відіграв у 9 матчах, не відзначившись результативними діями, та вже повернувся до Бенфіки. Права на Глігу належать словацькій Олімпії, а за Рух він зіграв у 10 зустрічах – також без результативних дій.

До слова, Рух завершив минулий сезон на 10 місці в УПЛ, набравши 28 очок.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери