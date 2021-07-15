Давид Зец и Эрик Глига больше не являются представителями Руха, сообщает официальный сайт клуба.

Рух заявился на УПЛ, несмотря на угрозы сняться из чемпионата

Отметим, что Зец выступал за львовян на правах аренды, сыграл в 9 матчах, не отметившись результативными действиями, и уже вернулся в Бенфику. Права на Глигу принадлежат словацкой Олимпии, а за Рух он сыграл в 10 встреч – также без результативных действий.

К слову, Рух завершил прошлый сезон на 10 месте в УПЛ, набрав 28 очков.

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