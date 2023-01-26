Рух повернув бразильського опорника, який рік чекав дебюту через вторгнення Росії
20:18 - Читать на русском
Рух отримав підсилення завдяки своїй давній роботі на ринку.
Бразилець Едсон Фернандо повернувся у розташування "жовто-чорних", інформує офіційний сайт клубу.
Рух офіційно попрощався з хавбеком
Рух підписав хавбека ще рік тому, однак через повномасштабне вторгнення Росії він не встиг провести жодного офіційного матчу. Едсона віддали в оренду Атлетіко Гояніенсе, за який він відіграв 36 поєдинків і не відзначався результативними діями. Раніше 24-річний гравець виступав за Байю.
Нагадаємо, Рух пішов відпочивати на 12 сходинці УПЛ, набравши 14 очок за 14 турів.
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