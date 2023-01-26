Бразилець Едсон Фернандо повернувся у розташування "жовто-чорних", інформує офіційний сайт клубу.

Рух офіційно попрощався з хавбеком

Рух підписав хавбека ще рік тому, однак через повномасштабне вторгнення Росії він не встиг провести жодного офіційного матчу. Едсона віддали в оренду Атлетіко Гояніенсе, за який він відіграв 36 поєдинків і не відзначався результативними діями. Раніше 24-річний гравець виступав за Байю.

Нагадаємо, Рух пішов відпочивати на 12 сходинці УПЛ, набравши 14 очок за 14 турів.

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