Львівський клуб та Ільющенков вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою. Деталі такого рішення наразі невідомі.

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Як повідомляє офіційний сайт Руху, Олександр пройшов шлях з Першої ліги до УПЛ разом з командою, приєднавшись у 2017-му. Загалом він провів 46 поєдинків у футболці "жовто-чорних", з яких 17 відстояв на нуль. У поточному сезоні він не брав участі у жодному матчі команди. Свого часу Ільющенков провів чотири роки у львівських Карпатах.

Зауважимо, Рух розпочав сезон невдало – після 6-ти турів у команди лише два очки в активі та передостання сходинка у турнірній таблиці. Вже завтра, 25 жовтня, "жовто-чорні" на виїзді гратимуть проти Зорі, початок о 19:30.

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