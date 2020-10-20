Нагадаємо, матч 6-го туру Прем'єр-ліги мав пройти в присутності вболівальників, проте буквально за добу до гри стало відомо про проведення поєдинку на порожній Арені Львів.

"Справді, про рішення Кабміну ми дізнались зі ЗМІ у вівторок ввечері. Але у цьому рішенні йшлося, що гру з глядачами можна провести після остаточного рішення комісії МОЗ. Попри те, що у середу був вихідний, клуб оперативно відправив листа міністру охорони здоров‘я Степанову і робив усе можливе, аби отримати дозвіл. Прагнули провести гру проти Динамо у присутності глядачів, готували для уболівальників справжнє свято. До речі, відповіді на наше звернення від міністра Степанова ми не отримали й досі. Підозрюю, що вже й не отримаємо.

Рух – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У вівторок наша збірна у Лізі націй грала проти Іспанії з глядачами, у четвер стало відомо, що за погодженням міністра Степанова вболівальникам дозволили теж бути присутніми на грі Динамо – Ювентус у Лізі Чемпіонів. Ми не розуміємо, чим відрізняється міжнародний матч від гри внутрішнього чемпіонату. Ми не розуміємо, яким чином працюють кінотеатри в країні, заклади громадського харчування, проводяться спортивні змагання в об’єктах закритого простору, де ризик заразитись на COVID-19 більший. А футбольний матч чемпіонату України, що мав відбутись на стадіоні, що є об‘єктом відкритого простору, неможливо проводити.

А хіба на матчах міжнародного рівня коронавірус веде себе якось по іншому, ніж на матчах внутрішньої першості? Всі ж розуміють абсурдність ситуації і прийняття рішень, всі ж бачать подвійні стандарти. Змушені стверджувати, що нас силовим методом примусили грати без глядачів. Хотів би передати великий привіт міністру спорту Гутцайту, який дозволив собі телефонним дзвінком директору Арени Львів заборонити впускати людей на стадіон. Ми прекрасно розуміємо, що ціна квитків на матчі Ліги чемпіонів на іншому державному стадіоні, НСК Олімпійський, є неспівмірною з внутрішніми змаганнями, і це великий прибуток для грандів і для стадіону, але потрібно також пам’ятати і про маленькі клуби, які, зокрема, повинні платити за оренду стадіону незалежно від того, є вболівальники на трибунах, чи ні, отримає клуб дохід, чи ні.

Також хотів би висловити своє обурення і нечесною, на наш погляд, поведінкою київського Динамо, яке доклало усіх зусиль, щоб наш матч відбувся за порожніх трибун. Чудово розумію мотивацію київського клубу, але такі дії не прикрашають цей великий клуб. Для наших прихильників суботня гра була можливістю побачити наживо київське Динамо. Ще до середи на матч було продано кілька тисяч квитків. Тож ми робили усе можливе, аби отримати дозвіл зіграти з глядачами. На жаль, у п’ятницю стало зрозуміло, що такого дозволу нам не дадуть. Хоча ми були готові забезпечити дотримання усіх санітарних норм. Після того, як отримали остаточне рішення, зупинили продаж квитків і поінформували про ці зміни уболівальників. Ще раз хочу попросити вибачення у наших прихильників за спричинені незручності. Тим більше, знаємо, що деякі вболівальники планували приїхати до Львова з інших міст заради цього поєдинку", – цитує Дедишина офіційний сайт Руха.

До слова, зустріч завершилася перемогою Динамо з рахунком 2:0.

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