Скрипник поскаржився на перебір гравців у Металісті 1925 – це може призвести до конфліктів
Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник висловився щодо кадрового складу команди.
"Зараз забагато хлопців. Тридцять три, як мені казали, на мою думку, це дуже багато, бо проста арифметика: на гру двадцять хлопців, тоді тринадцять уже невдоволені. Вони кажуть, що ви взяли тренера, який не розуміється в футболі. На наступний день, коли ми граємо, ще плюс десять, які невдоволені, бо вони не грають. Виходить, що дві третини гравців невдоволені тренером, який щойно прийшов.
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Коли всі ці 33 гравці живуть разом, а з них тільки десять були задоволені вчорашнім днем, тоді автоматично виникає конфліктна ситуація, котра може бути з різними підводними течіями. З цим можна боротися. Я запропонував 24 польових гравці плюс 4 воротарі – цього достатньо. Також 2-3 хлопці, які грають за юнацьку команду та тренуються з першою, далі дивимося, як вони розвиваються. Тож, потенціал є, він є усюди", – поділився Скрипник у коментарі офіційному сайту Металіста 1925.
Нагадаємо, харків'яни завершили першу частину сезону 2023/24 у нижній частині турнірної таблиці УПЛ (12 місце), проте взимку клуб солідно підсилився, зокрема підписавши Дениса Гармаша та Владлена Юрченка.
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