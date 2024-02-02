"Зараз забагато хлопців. Тридцять три, як мені казали, на мою думку, це дуже багато, бо проста арифметика: на гру двадцять хлопців, тоді тринадцять уже невдоволені. Вони кажуть, що ви взяли тренера, який не розуміється в футболі. На наступний день, коли ми граємо, ще плюс десять, які невдоволені, бо вони не грають. Виходить, що дві третини гравців невдоволені тренером, який щойно прийшов.

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Коли всі ці 33 гравці живуть разом, а з них тільки десять були задоволені вчорашнім днем, тоді автоматично виникає конфліктна ситуація, котра може бути з різними підводними течіями. З цим можна боротися. Я запропонував 24 польових гравці плюс 4 воротарі – цього достатньо. Також 2-3 хлопці, які грають за юнацьку команду та тренуються з першою, далі дивимося, як вони розвиваються. Тож, потенціал є, він є усюди", – поділився Скрипник у коментарі офіційному сайту Металіста 1925.

Нагадаємо, харків'яни завершили першу частину сезону 2023/24 у нижній частині турнірної таблиці УПЛ (12 місце), проте взимку клуб солідно підсилився, зокрема підписавши Дениса Гармаша та Владлена Юрченка.

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