"Радий, що підписав контракт із Рухом та опинився у такому чудовому місці. Помітно неозброєним оком, що це клуб, який розвивається, тому, гадаю, ми разом будемо рухатися у правильному напрямку. До мене надійшла пропозиція від керівництва Руху. Ми зустрілися та обговорили всі деталі.

Оріховський підписав контракт з Рухом

Я взяв час на роздуми, порадився з дружиною та рідними і вирішив перейти саме до львівського клубу. Я зважав на багато факторів. Рух – це дуже амбітний проект. Приваблює той факт, що президент клубу будує круту сучасну академію. Насправді, це відіграло дуже важливу роль.

У центрі поля – велика конкуренція, але це дуже добре. Просто чудово, коли багато кваліфікованих футболістів борються за місце у стартовому складі. За час своєї кар’єри я грав на усіх позиціях в центрі поля. В кожного тренера своє бачення гри. Де мене буде бачити наставник на полі, там і буду грати.

Звичайно, мені потрібно дещо надолужувати в плані підготовки, адже я не проходив із командою збори. Зрештою, я багато працював індивідуально з тренером із фізпідготовки. Дякую йому за те, що приділяв мені багато уваги. Вважаю, що в найближчий час я буду в своїх найкращих кондиціях. Насамперед, прагну мати постійну ігрову практику і приносити користь команді. Не лише на полі, а й за його межами", – поділився Оріховський у коментарі офіційному сайту Руха.

До слова, Павло є вихованцем Динамо, але за основу зіграв лиш 7 поєдинків. Також хавбек має у своєму активі виступи за Арсенал-Київ, Чорноморець та Колос. За ковалівців у минулому сезоні Павло відіграв 25 матчів у всіх турнірах, відзначившись 7 голами і 2 асистами.

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