Рух підписав Каленчука та Марушку

Україна — 5 лют 179
-
Печерський райсуд Києва 12-13 лютого розгляне кілька справ щодо Павелка
-
Відбір до Євро-2020: матчі проти Сербії та Люксембургу збірна України зіграє на Арені ЛьвівЄвро-2020 — 5 лют 3417
-
УЄФА може скасувати правило виїзного гола в плей-офф єврокубківЛіга чемпіонів — 5 лют 1704
-
Українець феєрить за Мілан – гол-красень у ворота Динамо, перемога на юнацькому турнірі та Шева-стайлІталія — 5 лют 8202
-
Динамо розписало нічию з Естерсундом у контрольному матчі – шведів двічі рятував каркас ворітУкраїна — 5 лют 8546
Всі новини