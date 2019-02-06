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Рух підписав Каленчука та Марушку

06:00 101 Читать на русском
Рух підписав Каленчука та Марушку
Руслан Марушка таМаксим Каленчук / Фото: ФК Рух

Першоліговий Рух підписав контракт з новими виконавцями.

Ряди першолігового Руха поповнили два новачки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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29-річний опорний хавбек Максим Каленчук та 20-річний центрбек Руслан Марушка підписали півторарічні угоди з Рухом.

Останнім клубом Каленчука був Львів. Загалом в українській Прем’єр-лізі хавбек провів 85 матчів та відзначився двома голами.

Марушка донедавна захищав кольори луцької Волині, за яку у поточному сезоні провів 6 матчів.

Теги
Трансфери Руслан Марушка Руслан Марушка Перша ліга Максим Каленчук Максим Каленчук Рух Винники Рух Винники
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