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Рух – Шахтар: львів'яни визначилися зі стадіоном, але є фінансова проблема

11:14 - Читать на русском
Рух – Шахтар: львів'яни визначилися зі стадіоном, але є фінансова проблема
Дебютний матч Руху в УПЛ проти Ворскли / Сайт львів'ян

Львівський Рух продовжує шукати стадіон, на якому зможе проводити домашні матчі.

 

Львівський Рух веде перемовини з Ареною Львів, щоб проводити домашні матчі на цьому стадіоні, інформує Meta Ratings.

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Наразі є певні труднощі у домовленостях – сторони не можуть дійти згоди щодо фінансової сторони питання. За інформацією джерела, керівництво стадіону готове піти на поступки та знизити ціну за оренду до 150 тисяч гривень за гру. Зазначається, що Рух також має взяти на себе відповідальність за безпеку та прибирання арени – львів'яни наразі відмовляються.

Нагадаємо, Рух у Першій лізі проводив домашні матчі на стадіоні Скіф у Львові. Дебютний же поєдинок в УПЛ підопічні Федика програли на виїзді Ворсклі (2:5). Матч з Шахтарем запланований на 12 вересня.

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Скіф Рух - Шахтар Арена Львів Рух Рух
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