Маркевич оголосив про завершення співпраці з Рухом

"Всі наші домовленості з президентом ФК Рух Григорієм Козловським виконані, і тепер знову можна зосередитися на роботі в Комітеті, тим більше, що вже 3 вересня наша національна збірна стартує в Лізі націй.

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Що стосується суперництва в Першій лізі, то інтрига зникла тільки після заключного туру. Але не буду стверджувати, що рівень навіть провідних команд був високий. Тому ж Руху, щоб претендувати в новому сезоні на місце в першій шістці, необхідно терміново посилити 5-6 позицій. На мій погляд, розподіл місць у турнірній таблиці вийшов закономірним і справедливим. Багато хто вважав, що одна з путівок до еліти дістанеться Волині, проте віковому складу лучан на довгій турнірній дистанції не вистачило свіжості", – підсумував Маркевич в коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, легендарний фахівець допомагав Руху з 15 червня, коли львів'яни призначили головним тренером Івана Федика. Команда змогла пробитися до трійки найкращих у Першій лізі і гарантувала собі вихід в еліту.

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