Рух оштрафован на 50 тысяч гривен за отказ использовать мячи Select

КДК УАФ наказал львовский Рух за отказ играть мячами Select в матчах Первой лиги 2019/20.

В матчах против Волыни и Прикарпатья Рух играл не Select – официальными мячами Первой лиги, а использовал продукцию Puma. За это львовский клуб получил штраф 50 тысяч гривен, сообщает Tribuna.

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Рух нарушил 32-ю статью Регламента. Отмечается, что решение не подлежит обжалованию. За каждый матч "бойкота" регламентом предусмотрен штраф в размере 25 тысяч гривен. Не исключено, что скоро львовяне получат еще одно такое наказание, ведь в поединках прои Николаева и Черноморца Рух тоже не использовал указанные мячи.

Напомним, ранее львовский клуб обвинил ПФЛ в корпупции за требования играть именно мячами фирмы Select.

Заметим, что после 9-ти туров Рух лидирует в Первой лиге. Подопечные Леонида Кучука набрали 20 очков, на балл меньше у Агробизнеса и Оболони-Бровар.

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