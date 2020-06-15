Бакалов несподівано покинув Рух – команда під його керівництвом не провела жодного офіційного матчу

Лідер Першої ліги залишився без тренера.

Головний тренер Руха Юрій Бакалов покинув львівський клуб, повідомляє офіційний сайт команди.

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Причина відходу – проблеми зі здоров'ям у 54-річного наставника.

Бакалов очолив Рух у грудні 2019 року, але так і не встиг дебютувати на чолі команди у офіційних матчах у зв’язку з перенесенням старту Першої ліги через запроваджений в Україні карантин.

До слова, львівський клуб провів під керівництвом вже екс-тренера 13 товариських матчів, у дев'яти з яких святкував перемогу.

Нагадаємо, Рух перед рестартом Першої ліги лідирує у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 39 очок.

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