Рух объявил имя нового тренера – Маркевич будет помогать специалисту

Рух определился с кандидатурой преемника Юрия Бакалова на посту главного тренера команды.

Лидер Первой лиги на своем официальном сайте объявил о назначении 32-летнего Ивана Федыка.

Бакалов неожиданно покинул Рух – команда под его руководством не провела ни одного официального матча

Молодой специалист в прошлом году работал помощником в тренерском штабе Леонида Кучука. До Руха Федык работал в академии Карпат (2010-2012), Севастополе (2012-2013), Краснодаре (2013-2014), Стали (2016-2017) и Ростове (2017-2018).

Отмечается, что тренерский штаб Бакалова остался и будет сотрудничать с новым рулевым. Также помогать команде своими советами и методическими рекомендациями будет один из лучших тренеров в истории Украины Мирон Богданович Маркевич, который сейчас возглавляет Комитет национальных сборных УАФ.

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