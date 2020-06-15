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Рух объявил имя нового тренера – Маркевич будет помогать специалисту

16:07 80 Читати українською
Рух объявил имя нового тренера – Маркевич будет помогать специалисту
Федык и Маркевич / Сайт Руха

Рух определился с кандидатурой преемника Юрия Бакалова на посту главного тренера команды.

Лидер Первой лиги на своем официальном сайте объявил о назначении 32-летнего Ивана Федыка.

Бакалов неожиданно покинул Рух – команда под его руководством не провела ни одного официального матча

Молодой специалист в прошлом году работал помощником в тренерском штабе Леонида Кучука. До Руха Федык работал в академии Карпат (2010-2012), Севастополе (2012-2013), Краснодаре (2013-2014), Стали (2016-2017) и Ростове (2017-2018).

Отмечается, что тренерский штаб Бакалова остался и будет сотрудничать с новым рулевым. Также помогать команде своими советами и методическими рекомендациями будет один из лучших тренеров в истории Украины Мирон Богданович Маркевич, который сейчас возглавляет Комитет национальных сборных УАФ.

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Рух Рух Иван Федык Иван Федык Первая лига Мирон Маркевич Главное
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