Піхальонок, Герреро, Шепелєв – Буткевич поставив крапку щодо гравців і тренерів, яких приписували Поліссю
Власник Полісся Генналій Буткевич пролив світло на трансферні плани житомирського клубу.
– Що ви скажете про трансфери, які приписувалися Поліссю у це міжсезоння? Ви справді продовжуєте боротися за таких гравців, як Піхальонок, Шепелєв, Андрієвский, Діалло?
– Ні. Абсолютно ні по всіх, вами перелічених.
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– А форвардом Зорі Герреро цікавитесь?
– Також ні. У нас є Луїфер, який не гірший за Герреро – навіть кращий.
– Ви вже провели три топ-трансфери (Гуцуляк, Бабенко і Бескоровайний, – прим.). Чи варто очікувати нових гучних придбань?
– Зараз – ні. Можливо взимку.
– Обираючи нового головного тренера, чи вели переговори з такими фахівцями, як ван Леувен, Григорчук?
– Ні, не вели.
– А з Хацкевичем?
– З ним – також ні. Зараз про це не варто говорити, адже рішення прийняте. У нас уже є головний тренер, – сказав Буткевич у коментарі Українському футболу.
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