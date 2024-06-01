– Що ви скажете про трансфери, які приписувалися Поліссю у це міжсезоння? Ви справді продовжуєте боротися за таких гравців, як Піхальонок, Шепелєв, Андрієвский, Діалло?

– Ні. Абсолютно ні по всіх, вами перелічених.

Зірка Полісся випустив трек про клуб – гравець пропустив весняну частину сезону через травму

– А форвардом Зорі Герреро цікавитесь?

– Також ні. У нас є Луїфер, який не гірший за Герреро – навіть кращий.

– Ви вже провели три топ-трансфери (Гуцуляк, Бабенко і Бескоровайний, – прим.). Чи варто очікувати нових гучних придбань?

– Зараз – ні. Можливо взимку.

– Обираючи нового головного тренера, чи вели переговори з такими фахівцями, як ван Леувен, Григорчук?

– Ні, не вели.

– А з Хацкевичем?

– З ним – також ні. Зараз про це не варто говорити, адже рішення прийняте. У нас уже є головний тренер, – сказав Буткевич у коментарі Українському футболу.

Суперник Динамо втрачає лідера, за яким полюють гранди, Челсі боїться грати з Кривбасом – великий грабунок в УПЛ