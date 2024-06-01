Як стало відомо "Футбол 24", Юрій Максимов продовжить керувати СК Дніпро-1. Після перемоги над Чорноморцем команда зібралася на домашній базі. З тренером активували опцію продовження угоди ще на сезон.

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Заборгованість по зарплатні перед гравцями погасять коштом продажу лідерів. Керівництво СК Дніпро-1 вирішило, що розгляне усі пропозиції з інших клубів щодо своїх футболістів. Сезон 2024/25 дніпряни проведуть спираючись на молодь та тих, хто залишиться з першої команди.

Нагадаємо, що за підсумками кампанії 2023/24 СК Дніпро-1 фінішував на четвертому місці, набравши 52 бали. Команда Юрія Максимова зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.

Варто зауважити, що наставник СК Дніпро-1 критикував керівництво клубу через кадрові проблеми.

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