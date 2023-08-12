Рух возглавил УПЛ, Колос уверенно обыграл Верес: видеообзоры матчей чемпионата Украины
23:13 - Читать на русском
Колос уверенно победил Верес в матче 3-го тура УПЛ, а Рух вырвал победу над Полесьем. Смотрите видео голов и обзоры поединка Колос – Верес и Полесье – Рух на "Футбол 24".
90’ Илья Квасница
Колос достаточно просто обыграл Верес. Ровенчане активнее начали, однако забить не удалось. На 25 минуте Колос повел в счете: Ориховский классно навесил, а Безбородько не менее классно замкнул головой. А после перерыва уже Ориховский забил, реализовав пенальти.
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