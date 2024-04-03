Рух активно використовує кадри зі своєї академії, яка стає відомою на весь світ.

Львівський клуб опинився на вершині рейтингу довіри молоді, який склала Футбольна обсерваторія (CIES).

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Були оцінені команди з 61 чемпіонату. Головний критерій – скільки відсотків часу за календарний рік отримали футболісти молодіжних категорій. У складі Руха 52.4% ігрових хвилин довіряють виконавцям, яким не виповнилося 21 року. Трійку лідерів доповнили словацька Жиліна та австрійський Зальцбург.

До топ-100 рейтингу увійшли ще два українські клуби – Ворскла на 36-му місці (22,3%) та Динамо на 100-му (15,4%). Серед вітчизняних команд найменше молоді довіряє Верес, у якого гравці U-21 отримують жалюгідні 0,6% часу.

Топ-10 рейтингу:

Статистика клубів УПЛ:

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