Львівський Рух звернув свою увагу на сусідній чемпіонат.

Форвард Шахтаря може опинитися в Русі

Один з аутсайдерів української Прем'єр-ліги зробив пропозицію бразильському вінгеру Вітебська Дієго Сантосу, повідомляє видання XSPORT. Найімовірніше, мова йде про оренду з правом викупу.

Сантос – вихованець бразильського Айморе. Грав за Греміо U-20 та Лажеаденсе. Влітку 2019-го перейшов в Вітебськ. Другу частину минулого сезону 22-річний вінгер провів у складі Шахтаря з Солігорська на правах оренди, з яким завоював титул чемпіона країни. Загалом, у 2020-му забив 5 голів і віддав 4 асисти у 28 матчах за Вітебськ і Шахтар Солігорськ.

Нагадаємо, на зимову паузу Рух пішов на 12-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 9 очок – в активі львівської команди 1 перемога, 6 нічиїх і 6 поразок.

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