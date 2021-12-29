"Хто може підсилити Рух? У Борячука закінчилась його угорська епопея. Він товаришує з одним з футболістів Руха Ростиславом Русиним – вони свого часу разом були в академії Шахтаря.

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Борячук був у Львові і зустрічався з керівниками футбольного клубу Рух. Тому, якщо Кухаревич перейде в Андерлехт, і Рух буде шукати форварда, то, цілком можливо, будуть брати в оренду у Шахтаря Борячука", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, на даний момент Борячук виступає за Мезекевешд. У поточному сезоні Андрій зіграв за угорський клуб в 7 матчах у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу.

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