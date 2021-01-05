Рух может усилиться чемпионом Беларуси
Новичок УПЛ продолжает активную работу на трансферном рынке.
Львовский Рух обратил свое внимание на соседний чемпионат.
Форвард Шахтера может оказаться в Рухе
Один из аутсайдеров украинской Премьер-лиги сделал предложение бразильскому вингеру Витебска Диего Сантосу, сообщает издание XSPORT. Скорее всего, речь идет об аренде с правом выкупа.
Сантос – воспитанник бразильского Айморе. Играл за Гремио U-20 и Лажеаденсе. Летом 2019-го перешел в Витебск. Вторую часть прошлого сезона 22-летний вингер провел в составе Шахтера из Солигорска на правах аренды, с которым завоевал титул чемпиона страны. В общем, в 2020-м забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 28 матчах за Витебск и Шахтер Солигорск.
Напомним, на зимнюю паузу Рух ушел на 12-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 9 очков – в активе львовской команды 1 победа, 6 ничьих и 6 поражений.
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