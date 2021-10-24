Леонід Кучук здивував стартовим складом Руха. Його команда намагалася будувати позиційні атаки, але виходило мало що. У першому таймі можна пригадати лише удари Климчука та Таллеса – обидва недокрутили в дальній кут. Загалом же спроби господарів виглядали убого.

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Минай зробив ставку на швидкі атаки. У гостей моментів також було обмаль, однак вони зуміли реалізувати один з шансів. Синьогуб подав у штрафний майданчик, а Ахмедзаде головою переправив м'яч у сітку. Минай пішов на перерву з перевагою в рахунку.

Однак на старті другого тайму закарпатці подарували супернику дурний гол. Альваренга здалеку вдарив на удачу, а голкіпер Кучер пропустив простий м'яч під собою. Картина гри, втім, не змінилася. Рух більшість часу проводив у позиційній атаці, Минай відповідав контрвипадами.

На полі з'явився Євген Селезньов. І незабаром створив гол! Женя майстерно прийняв м'яч і закинув на хід Білоногу, а той без проблем переграв воротаря. Рух дуже швидко зрівняв рахунок. Знову допоміг дальній постріл на удачу – Климчук красиво забив завдяки рикошету.

Неоднозначний матч зіграли команди. На двох завдали лише 8 ударів, але забили 4 голи. Минай наприкінці зустрічі намагався вирвати перемогу, Селезньов постійно був у центрі уваги, однак фінальний свисток зафіксував нічию. Рух з 12 очками розмістився на 10 місці, а Минай набрав 8 балів і вибрався з зони вильоту.

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