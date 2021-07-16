Стадіон Україна й досі залишається домашньою ареною Руху на майбутній сезон УПЛ, а от тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича заявлений у статусі резервного, інформує офіційний сайт клубу.

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Також Рух продовжує переговори з УАФ щодо повернення стадіону Україна 3-ї категорії, що дозволить клубу проводити свої домашні матчі у Львові. Клуб просить надати перелік недоліків, аби усунути їх та повернути відповідну категорію арени.

Нагадаємо, на стадіоні Україна не можна проводити матчі УПЛ, оскільки арена була понижена з 3-ї категорії. Львівський Рух мав намір проводити там свої домашні матчі, через що погрожував зняттям з чемпіонату.

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