Борці за виживання, які не перемагали 4 тури поспіль, приймають четверту команду УПЛ 2022/23, що виграла попередні 2 поєдинки з аутсайдерами з однаковим рахунком 2:0. Матч, як і онлайн-трансляція Рух – Динамо на "Футбол 24", стартує о 15:00. У першому колі підопічні Луческу розгромили львівський клуб 3:0 з дублем Буяльського. До слова, Віталій повертається після дискваліфікації, що тривала 3 тури.

Рух – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

У стартовому складі Динамо після перемоги над Минаєм сталася одна зміна. Буяльський потіснив Царенка в запас. Наставник Руха порівняно з нічийним матчем проти Вереса зробив 2 перестановки: Слюбика та Карабіна потіснили Підгурський і Таллес.

Рух: Паньків – Роман, Слюсар, Дідик, Лях – Довгий, Підгурський – Мисик, Таллес, Соломон-Отабор – Климчук

Динамо: Нещерет – Тимчик, Дячук, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Лонвейк – Беніто, Буяльський, Шепелєв – Ванат