Рух принимает Динамо в 21 туре чемпионата Украины. Онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Борцы за выживание, которые не побеждали 4 тура подряд, принимают четвертую команду УПЛ 2022/23, выигравшую предыдущие 2 поединка против аутсайдеров с одинаковым счетом 2:0. Матч, как и онлайн-трансляция Рух – Динамо на "Футбол 24", стартует в 15:00. В первом круге подопечные Луческу разгромили львовский клуб 3:0 с дублем Буяльского. К слову, Виталий возвращается после дисквалификации, длившейся 3 тура.

Рух – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

В стартовом составе Динамо после победы над Минаем произошло одно изменение. Буяльский потеснил Царенко в запас. Наставник Руха по сравнению с ничейным матчем против Вереса сделал 2 перестановки: Слюбыка и Карабина потеснили Пидгурский и Таллес.

Рух: Панькив – Роман, Слюсар, Дидык, Лях – Довгий, Пидгурский – Мысик, Таллес, Соломон-Отабор – Климчук

Динамо: Нещерет – Тымчик, Дячук, Попов, Вивчаренко – Сидорчук, Лонвейк – Бенито, Буяльский, Шепелев – Ванат