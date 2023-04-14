Після поразки від Зорі багато хто встиг списати Динамо із боротьби навіть за бронзу, однак говорити про це було зарано. Успіх конкурентів "біло-синіх" занадто крихкий, а їхній футбол поки що сприяє утриманню лідируючих позицій. Особливо це стосується Зорі – що і підтвердилось безапеляційною поразкою в Кривому розі.

А завтра луганці зустрінуться з СК Дніпро-1, який поки теж недалеко втік. Це відкриває великі перспективи для Динамо. Кияни відстають від підопічних Патріка ван Леувена всього на одне очко, а від команди Олександра Кучера – на шість. У випадку осічки конкурентів кияни увірвуться у пряму боротьбу за медалі та ЛЧ.

Втім, для цього потрібно переграти Рух. Багато про нинішніх львів'ян не сказати – та і не до розмов їм зараз. "Жовто-чорні" йдуть у зоні перехідних матчів, не опустившись до зони вильоту лишень завдяки мінімальній перевазі над Металістом за різницею голів.

Навесні після перемоги над Металістом сталися поразки від Колоса й Шахтаря, після чого звільнили Леоніда Кучука. З приходом Віталія Пономарьова результати не пішли вгору – Рух зазнав розгрому від Зорі й розписав "нулі" з Вересом. В цілому, за чотири останні матчі команда не забила жодного гола, а за показником очікуваної загрози передач львів'яни залишаються передостанніми в УПЛ.

Стиль "жовто-чоних" базується виключно на лонгболах під ривки технічним вінгерам. Цього замало навіть для виживання в чемпіонаті, не кажучи вже про сенсацію з Динамо. Кияни, до речі, лідирують за очікуваною загрозою, а сьогодні ще й повертається Буяльський.

За час дискваліфікації Віталія більшість атакувальних метрик гранда обвалилася. І без того слабенький футбол "біло-синіх" став ще простішим у своїй організації. Тим не менш, після поразки від Зорі стався певний злам у грі столичного колективу.

Підопічні Мірчі Луческу дуже впевнено перемогли Минай і Львів. Суперники такі собі, однак команда створила пристойну кількість моментів та продемонструвала високу динаміку. Кияни налагодили роботу на м'ячі, наскільки це було взагалі можливо при нинішньому складі – для цього довелося дістати внутрішні резерви.

Зокрема, на позиції лівого вінгера опинився Шепелєв. Старий експеримент проявив високу ефективність в УПЛ – Володимир віддав два асисти й мав більше гострих передач, ніж у Кабаєва за весь сезон. В центрі перспективно виглядав Царенко, який теж має гольовий пас. В атаці круто проявив себе Ванат, який відзначився двома голами, та і Рамірес зміг відзначитись зі Львовом.

Втім, навіть на тлі таких суперників Динамо залишалося вкрай нестабільним. Особливо важко було з Минаєм, адже закарпатці доволі якісно пресингували "біло-синіх" – Нещерет і захисники змушені були виносити м'ячі, а під кінець зустрічі взагалі почалися нерви. Саме тому списувати Рух до стартового свистка не варто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шапаренко, Бущан, Лєднєв (Динамо)

Дискваліфіковані: Едсон Фернандо, Сапуга, Слюбик (усі – Рух)

Орієнтовні склади на матч Рух – Динамо

Рух: Паньків – Роман, Холод, Дідик, Лях – Довгий, Слюсар – Соломон-Отабор, Таллес, Климчук – Карабін

Динамо: Нещерет – Тимчик, Дячук, Попов, Вівчаренко – Сидорчук, Царенко – Беніто, Буяльський, Шепелєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Навіть у оптимальному складі Рух виглядає не сильнішим за нинішній Львів, а з організацією гри Миная він вже точно не здатний тягатись. Нині ж Віталій Пономарьов не може розрахувати одразу на кількох провідних виконавців. За такого розкладу сподіватись на сенсацію дуже важко.

"Жовто-чорним" можуть допомогти помилки столичних захисників, а зокрема – проблеми Дячука при грі в пас. Та і загалом кияни нестабільні. Тим не менш, у попередніх турах підопічні Мірчі Луческу довели, що навіть з купою проблем вони сильніші за аутсайдерів. Саме тому ми ставимо на перемогу Динамо.

Душевний Дніпро, веселі виїзди, добряк Кварцяний та вчитель Маркевич – український футбол очима репортера у 2010-х