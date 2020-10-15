"Жовто-чорні" запропонували своїм вболівальникам безкоштовні стрижки під час поєдинків на Арені Львів.

Рух припинив співпрацю з двома гравцями

Як повідомляє офіційний сайт Руха, крісло міні-перукарні буде встановлено таким чином, що клієнт зможе спостерігати за матчем наживо. Першими послугою зможуть скористатись ті вболівальники, які у соціальних мережах дадуть найцікавішу відповідь на питання: "З якою зачіскою у тебе асоціюється Рух і чому".

Зауважимо, наступний поєдинок львів'яни зіграють з Динамо у суботу, 17 жовтня. Початок о 17:00.

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