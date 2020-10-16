Тренерський штаб киян включив до складу делегації 23-х футболістів. Прес-служба Динамо повідомляє, що команда вилетіла у Львів 16 жовтня.

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Відзначимо, що у заявці присутні Віталій Буяльський та Владислав Супряга, які нещодавно перебували у лазареті. А от новачків киян Тудора Белуце, Володимира Костевича і Клейтона в заявці немає.

Нагадаємо, матч Рух – Динамо відбудеться 17 жовтня на Арені Львів. Стартовий свисток пролунає о 17:00. Наразі кияни перебувають на вершині турнірної таблиці УПЛ, тоді як Рух набрав лише 2 очки у шести матчах і розташувався на передостанньому місці.

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